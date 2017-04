Paraglider zwaargewond na val van grote hoogte

In de duinen bij Julianadorp is donderdagmiddag een paraglider van grote hoogte gevallen.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het VU Medisch Centrum overgebracht. Dit meldt onder meer RTV Noord-Holland. Een woordvoerder van van Veiligheidsdienst Noord-Holland Noord laat aan de lokale omroep weten dat het slachtoffer zo'n ernstige bloeding had dat er zelfs bloedzakken gehaald zijn van een naburig ziekenhuis.

Dat de paraglider per traumahelikopter is vervoerd is uitzonderlijk en geeft de ernst van de verwondingen aan. Doorgaans worden alleen specialisten afgezet op de plek van het ongeval.