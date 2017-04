Dode man (54) in sloot Boxtel gevonden

In het Brabantse Tongeren is vrijdagochtend vroeg het lichaam van een dode man aangetroffen in een sloot. Dit meldt de politie vrijdag.

Het lichaam werd door een voorbijganger aangetroffen in Tongeren, ongeveer 2 kilometer ten zuiden van Boxtel, in een sloot aan de straat met de zelfde naam al het plaatsje namelijk Tongeren.

Politieonderzoek

De politie heeft rond de vindplaats van het lichaam een afzetting gemaakt en is een forensisch en tactisch onderzoek gestart. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de overleden man in de sloot is terechtgekomen.

Fiets

In de sloot bij het lichaam van de man is ook een fiets aangetroffen. Ook is nog niets bekend over de doodsoorzaak.