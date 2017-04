Slachtoffer (51) steekpartij café Nijmegen in ziekenhuis overleden

In de nacht van zaterdag op zondag raakte in Nijmegen in een café aan de Betouwstraat rond 02.15 uur een 51-jarige man uit Nijmegen ernstig gewond bij een steekpartij. 'Het slachtoffer is zondag aan zijn verwondingen overleden', zo laat de politie zondag weten.

Ruzie

'Kennelijk was in het bewuste café al eerder ruzie geweest tussen het slachtoffer en de verdachte, waarop de laatste werd gevraagd te vertrekken. Hier werd gehoor aan gegeven maar enige tijd later kwam de man terug en verwondde hij het slachtoffer met het mes', aldus de politie. De 51-jarige man uit Nijmegen werd met ernstige verwondingen direct naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling waar hij later is overleden.

Verdachte aangehouden

De verdachte ging er te voet vandoor. De politie werd enkele uren later rond 05.00 uur door een getuige getipt dat de verdachte op de Grotestraat in Nijmegen zou rondlopen en dat bleek te kloppen. De 30-jarige man uit Beuningen werd aangehouden en meegenomen naar het bureau.