Man doodgestoken in Oss

In het Brabantse Oss is zaterdagavond laat een man om het leven gekomen bij een steekincident. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Het steekincident gebeurde rond 23.45 uur bij een woning aan de Molenstraat vlakbij het oude binnencentrum van Oss.

Politieonderzoek

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie heeft een afzetting gemaakt rond het incident en is een onderzoek gestart. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Lees ook:

16-jarige jongen bezwijkt aan verwondingen steekpartij Zaandam

Slachtoffer (51) steekpartij café Nijmegen in ziekenhuis overleden