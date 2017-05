Dertig douaniers ontslagen na integriteitsschending

Dat blijkt uit interne stukken in handen van het actualiteitenprogramma EenVandaag, verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur.

Het is onbekend gebleven waarvoor de oud-medewerkers aan de kant zijn gezet door hun werkgever het ministerie van Financiën.

In een jaar tijd kreeg de Douane te maken met twee grote corruptiezaken. In april 2015 werd Gerrit G. gearresteerd en in maart 2016 volgde Gertie V. Het tweetal waren collega's in de Rotterdamse haven. Beiden lieten partijen drugs door.

Ondanks deze affaires, is het totale aantal integriteitsschendingen bij de Douane wel gedaald. In 2013 was er nog sprake van 114 schendingen, in 2016 waren dit er 65. Het merendeel valt in de categorie ‘misdragingen privé’. Het ministerie wil niet zeggen of, en zo ja hoeveel, schendingen drugsgerelateerd zijn.