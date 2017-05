Twee aanhoudingen na schietpartij in Delfzijl

In de lucht geschoten

Woensdagmiddag rond 14.15 uur kreeg de politie een melding binnen dat er geschoten was op de Schuitenzand in Delfzijl. Er zou in de lucht geschoten zijn. Er zijn geen gewonden gevallen.

Op dit moment is het nog onbekend wat een ieders rol hierin is geweest. Het onderzoek ter plaatse naar de specifieke toedracht en een eventueel vuurwapen gaat verder.