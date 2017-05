Derde verdachte aangehouden na schietpartij in Delfzijl

In het onderzoek naar een schietpartij op het Schuitenzand in Delfzijl, heeft de politie donderdagmorgen een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 32-jarige vrouw uit die plaats en zal gehoord worden over haar rol bij het schietincident.

Rond kwart over twee vanmiddag kreeg de politie een melding binnen dat er geschoten was op de Schuitenzand in Delfzijl. Er zou in de lucht geschoten zijn. Direct werden een 50-jarige man en een 14-jarige jongen uit Delfzijl aangehouden.

De zoektocht naar het vuurwapen heeft tot op heden niets opgeleverd. De komende dagen zullen de verdachten en getuigen worden gehoord om te kunnen achterhalen wat er zich heeft afgespeeld.