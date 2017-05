Snor en baard afscheren tegen bierverspilling

Terwijl Movember en goede doelenacties mannen aansporen om hun baarden en snorren te laten staan, is speciaalbier webshop HOPT.nl juist een actie gestart om mannen hun baarden en snorren te laten afscheren. Al dat haar zorgt er namelijk voor dat er in Nederland tienduizenden liters bier per jaar worden verspild.

Shavings for Savings

De campagne heet ‘Shavings for Savings’ en was eerder een groot succes in Frankrijk. HOPT.nl wil hiermee de aandacht vestigen op de groeiende markt voor craft bieren, waarbij craft staat voor vakmanschap. Het aantal kleine Nederlandse brouwerijen van deze speciaalbieren verdubbelde de afgelopen drie jaar naar 434 producenten. Daarmee staat Nederland wereldwijd op de achtste plaats.

Onderzoek

Onderzoek in Groot-Brittannië heeft namelijk uitgewezen dat daar jaarlijks ruim 90.000 liter bier (162.000 pints) verspild wordt door gezichtsbeharing. Bij testen op menselijke proefpersonen bleek dat snorren en baarden 20 procent van hun eigen gewicht kunnen absorberen. Zo blijft bij elke slok bier 0,56 milliliter hangen in het haar. Daarom roept HOPT.nl iedereen op zijn snor of baard af te scheren.