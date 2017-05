Wielrenners gewond door aanrijding op Posbank, bestuurder aangehouden

Ter plaatse troffen zij twee gewonde wielrenners aan en een auto op zijn kop midden op het wegdek. Alle betrokkenen zijn door ambulancepersoneel onderzocht. De wielrenners bleken lichtgewond (met name schaafwonden) en de bestuurder ongedeerd. De 21-jarige man uit Zevenaar is als verdachte aangehouden. De politie doet nader onderzoek.

De aangereden wielrenner maakte deel uit van een groepje wielrenners. Door de aanrijding kwam hij ten val en in de berm terecht. Daarbij raakte hij een andere fietser, die eveneens ten val kwam. De auto zou tegen een boom zijn gekomen en sloeg vervolgens over de kop. De medische hulpverlening was snel aanwezig, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden overgebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. VerkeersOngevallenAnalyse (VOA) deed (technisch) sporenonderzoek, dit nam enige tijd in beslag. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen. Agenten spraken met diverse getuigen en van de bestuurder is een blaastest afgenomen; die bleek in orde. De verdachte is naar het politiebureau overgebracht voor verhoor.