Honderd aanhoudingen tijdens rellen in Rotterdam

De teleurstelling bij de fans van Feyenoord is groot en sommige steken dit niet onder stoelen of banken. De mobiele eenheid moest onder andere met waterkanonnen relschoppers uiteen drijven. Volgens de polite kwamen er 100.000 mensen naar Rottedam en zijn er circa honderd aangehouden.

Coolsingel

Rond half vijf sloeg de sfeer op de Coolsingel om en greep de mobiele eenheid in door de Coolsingel leeg te vegen richting het Hofplein. Er werd vuurwerk naar de politie gegooid die op haar beurt een charge uitvoerde om de relschoppers uiteen te drijven. Hierbij werden ook waterkanonnen ingezet.

Schouwburgplein

Een groep van 200 relschoppers ging op het Schouwburgplein de politie te lijf met flessen, uit de grond getrokken verkeersborden en stenen.

Lijnbaan

Op de Lijnbaan is het opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen relschoppers en de politie. De aanwezige ME werd door de relschoppers met stenen bekogeld.

Stadshuisplein

Op het Stadshuisplein braken er volgens de politie eveneens schermutselingen uit. Ook hier moest de mobiele eenheid optreden met de inzet van waterwerpers.

Burgemeester Aboutaleb laat weten de situatie in de stad nauwlettend in de gaten te houden. Rond 18.30 uur had de politie de situatie in de stad onder controle. Er zijn circa honderd aanhoudingen verricht.

Hofpleinfontein

Er waren ook fans die het verlies gelaten namen en toch nog een duik namen in de Hofpleinfontein