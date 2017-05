Werknemers Holland Casino staken hele dag

Vakbonden FNV, De Unie en ABC verwachten in totaal circa 80 tot 100 stakers bij de vestiging aan de Gedempte Kattendiep 150 in Groningen. Sinds vrijdag 14 april voeren de werknemers actie voor een toekomstbestendige cao.

Holland Casino legt kaarten niet op tafel

In een ultieme poging om Holland Casino (HC) de kans te geven op zijn schreden terug te keren, stuurden de bonden een uitnodiging tot een gesprek. 'Na 9 stakingen waar ruim 600 werknemers van 12 vestigingen aan deelnamen dachten we dat Holland Casino zich niet langer doof zou houden voor de eisen van zijn werknemers. Maar niets is minder waar. Het bestuur legt de kaarten nog steeds niet op tafel', aldus de bonden. 'De werknemers zijn het gedrag van het bestuur meer dan zat, vandaar dat er vanaf nu een hele dag wordt gestaakt.'

'Wij zijn Holland Casino'

'Tijdens de reorganisatie van twee jaar geleden heeft het personeel echt een ader gelaten. Honderden banen verdwenen en we hebben zo'n 10% aan arbeidsvoorwaarden ingeleverd. Al jaren kampen we met een hoge werkdruk, maar we hebben ons aandeel geleverd. Holland Casino is weer een gezond bedrijf. We willen niet nóg meer inleveren, we eisen nu een goede cao. Zonder gemotiveerd en gewaardeerd personeel kun je immers geen casino runnen. Wij zijn Holland Casino', vinden de stakende werknemers.

Meer zekerheid voor komende jaren

De werknemers eisen een cao die de komende jaren zekerheid biedt over werk en inkomen. 'Dat is nu helemaal van belang, omdat ze aan de vooravond van de verkoop van Holland Casino staan. En laten we wel wezen: wat is nou 2,5% op een winst van 88,1 miljoen euro (voor aftrek vennootschapsbelasting)?'

De cao geldt voor 3.000 werknemers die werken bij de 14 vestigingen van Holland Casino.