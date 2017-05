CDA doet geen water bij de wijn als het gaat om groene deals in kabinetsformatie

De onderhandelingen voor een nieuw kabinet lijken stroef te verlopen omdat het CDA tegen elke groene maatregel is. Bronnen melden dat besprekingen over het klimaat struikelen door de houding van Sybrand Buma. Dit melden verschillende media.

De bronnen melden dat Buma met name voorstellen van GroenLinks niet tegemoet komt. Vooral groen belasting, vleestaks, hogere belasting op autorijden en vliegreizen is niet waar het CDA zich in kan vinden.

In tegenstelling tot Mark Rutte (VVD), die wel bereid is concessies te doen, doet Buma geen water bij de wijn om tot een deal te komen.