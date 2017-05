Grote staking werknemers Holland Casino

Morgen, vrijdag 12 mei, wordt er vanaf 08.00 uur gestaakt bij de Holland Casino-vestigingen in Breda, Rotterdam, Utrecht en Scheveningen. Bijzonder is dat dit keer ook collega’s van het hoofdkantoor in Hoofddorp meedoen aan de tweede volle stakingsdag.

Vanaf 13.00 uur verzamelen de stakers zich bij de vestiging aan de Overste Den Oudenlaan 2 in Utrecht. Vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening, De Unie en ABC verwachten in totaal 250 stakers.

Bestuurskamer te klein voor de ego’s

'Met lede ogen moeten we aanzien hoe de bestuurskamer van Holland Casino vaak te klein is voor de ego’s in het bestuur. Sommige bestuursleden zijn gespeend van enige kennis over hoe een casino dient te worden gerund en anderen moesten weg omdat ze zichzelf hadden gecompromitteerd. En 150 miljoen euro investeren in nieuw- en verbouw panden aan de vooravond van de verkoop, getuigt ook niet van goed ondernemerschap. Dat dit funest is voor de continuïteit van het staatsgokbedrijf hebben we bijvoorbeeld twee jaar geleden gezien. Het bedrijf stond toen aan de rand van de afgrond', aldus de bonden.

Scherven aan de voeten van de werknemers

De bonden stellen dat de werknemers de afgelopen jaren grote offers hebben gebracht en met succes. De brutowinst van Holland Casino steeg in 2016 met 14,3% naar 82,5 miljoen euro. 'De afgelopen jaren zijn er diverse plannen uitgevoerd die bij voorbaat gedoemd waren te mislukken. En na elke mislukking werden de scherven voor onze voeten geveegd en door ons opgeraapt. Mede dankzij ons is Holland Casino weer een gezond bedrijf. We willen niet nóg meer inleveren, we eisen nu een goede cao. Voor wat, hoort wat Holland Casino. Tijd om te leveren', vinden de stakende werknemers.

De dubbele pet van de minister

Volgens de bonden laat het bestuur van Holland Casino voortdurend haar oren hangen naar de minister van Financiën. 'Bizar die dubbele pet van de minister. Het ministerie is enig aandeelhouder en benoemt de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Van de minister mag je verwachten dat hij oog houdt voor het werknemersbelang. In plaats daarvan gokt hij met de toekomst van de werknemers, terwijl de revenuen naar de staatskas vloeien.'

Al bijna een maand acties

Sinds vrijdag 14 april voeren de werknemers actie voor een toekomstbestendige cao. Na 9 kortdurende stakingen waar ruim 600 werknemers van 12 vestigingen aan deelnamen, was afgelopen maandag de eerste volle stakingsdag van de werknemers in Enschede, Groningen en Leeuwarden. Afgelopen dinsdag werd er gestaakt bij de vestiging in Nijmegen en vanavond in Utrecht.

De cao geldt voor 3.000 werknemers die werken bij de 14 vestigingen van Holland Casino. De onderhandelingen over deze cao lopen al ruim een jaar.