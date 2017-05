Lichaam overleden slachtoffer ingestort gemeentehuis Woerden geborgen

'Een plafonddeel van een verdieping is bij de werkzaamheden naar beneden gekomen. Eén van de medewerkers van het sloopbedrijf bevindt zich onder het puin', aldus de gemeente.

Instortingsgevaar niet geweken

De hulpdiensten zijn aanwezig, evenals een traumahelikopter. Het bouwterrein is ook voor de hulpdiensten niet veilig. Een specialistisch team uit Haaglanden is aanwezig. De weg rond het stadhuis is afgezet om trillingen in het pand te voorkomen. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden en wordt verzocht om te rijden.

Update 14.45 uur

De reddingsactie is erg lastig omdat er nog grote delen van het pand en het plafond erg instabiel zijn. Het is ook nog niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat omdat er geen contact met hem is te maken. Het Specialisme Instortings team uit Den Haag is ter plaatse en maakt samen met de overige hulpdiensten een plan van aanpak.

Update 15.20 uur

Op social media circuleren diverse oorzaken van het ongeval. 'De oorzaak van het ongeval is echter nog onbekend', meldt de gemeente Woerden vrijdagmiddag.

Update 17.25 uur

Het slachtoffer is gelokaliseerd. Reddingswerkers hebben aan de hand van het hesje dat hij draagt de plek waar hij ligt weten te vinden. 'Er is alleen nog steeds geen teken van leven waargenomen', zo heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zojuist om 17.25 uur laten weten. De woordvoerder zegt dat de kans dat de man nog leeft steeds kleiner wordt omdat hij al sinds 11.15 uur onder het puin ligt.

Speciale kraan onderweg

Er is een speciale kraan met een lange arm onderweg naar de locatie van het incident. De kraan wordt rond 18.00 uur verwacht. Er zal dan worden geprobeerd om het puin dat bovenop en rondom het slachtoffer ligt te verwijderen.

Update 17.30 uur: 'Slachtoffer overleden'

Om 17.30 uur heeft de burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, tijdens een persconferentie laten weten dat het slachtoffer dat onder het puin ligt is overleden. 'Het is onmogelijk dat de man nog leeft. Het gaat dan ook niet meer om een reddingsoperatie maar om een bergingsoperatie', aldus Molkenboer.

Update 22.10 uur

Het lichaam van de man die vrijdagochtend werd bedolven onder puin toen tijdens het slopen een plafonddeel naar beneden viel is vrijdagavond rond 20.00 uur geborgen. Dit heeft de gemeente Woerden vrijdagavond laten weten.

Geen kan op overleving

Bij aankomst van de hulpdiensten direct na het ongeval was duidelijk dat het slachtoffer geen kans had om dit te overleven. Vanwege de mogelijke verdere instorting van het gebouw was berging in eerste instantie niet mogelijk. Met de inzet van gespecialiseerde eenheden van de brandweer is een bergingsplan gemaakt. Daarbij is besloten een speciale kraan in te zetten. Met deze inzet is in de loop van de avond het slachtoffer geborgen.

Het bouwdeel waar het ongeval plaatsvond is instabiel. Kans op instorting blijft daardoor aanwezig. Op dit moment wordt onderzocht of dit stuk van het oude stadhuis per direct gesloopt moet worden of op een later moment gaat plaatsvinden.