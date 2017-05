Aangehouden verdachte bijtende vloeistof supermarket Middelburg heeft alibi

De 22-jarige Middelburger die verdacht werd klanten van een supermarkt te hebben bespoten met een bijtende vloeistof (vermoedelijk ammoniak), is vanmiddag op last van de Officier van Justitie weer in vrijheid gesteld.

De man is door rechercheurs verhoord en uit zijn verklaring bleek dat hij niet de persoon was die de politie zocht. De man had een alibi voor afgelopen maandag. Dat alibi is gecheckt en bleek ook te kloppen. De man werd eerder aangehouden als verdachte van het incident, omdat feiten en omstandigheden (waaronder bijvoorbeeld zijn signalement en verklaringen van getuigen) er op wezen dat hij mogelijk wel iets met de zaak te maken had. Dat blijkt nu dus anders te zijn en hij is dan ook meteen weer in vrijheid gesteld.

Vier aangiftes van mishandeling

Het feit dat de vier aangiftes van mishandeling zijn gedaan omdat een man mensen met een bijtende vloeistof heeft bespoten in de supermarkt in Middelburg blijft nog bestaan. De politie is en blijft op zoek naar een man met het volgende signalement: Een blanke man met blonde, langere, haren. Afgelopen maandag droeg hij een grijs t-shirt. Hij droeg een tas bij zich in camouflagekleuren en had ook een soort tropenhoedje op in camouflagekleuren. De man reed weg op een donkergekleurde fiets.