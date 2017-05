Schipper heeft lak aan veilige aftocht traumahelikoper

Een schipper in de Rotterdamse haven was zondagmiddag duidelijk minder gecharmeerd van de landingsplek van een traumahelikopter en meerde zijn schip vlak bij de gele wentelwiek.

De traumahelikopter werd die zondag opgeroepen voor medische assistentie in de Marconistraat. De piloot had een veilige landingsplaats gevonden in de haven van waaruit de arts en de verpleegkundige met een politiebusje naar het incident werd gebracht.

Bij terugkomst maakte men zich gereed om te vertrekken en meerde een schipper zijn boot vlak bij de traumahelikopter aan. De piloot vond het niet verantwoord om op deze manier op te stijgen en vroeg de schipper afstand te houden. De schipper was dit niet van plan en zei ‘We zijn hier …… in een haven en niet op een vliegveld’, aldus de schipper.

De traumahelikopter is uiteindelijk toch veilig opgestegen met het schip vlak naast zich.