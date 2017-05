Rode Kruis wil wereldrecord EHBO verbreken

Tijdens de Guinness World Records poging EHBO zullen drie EHBO-handelingen aan bod komen: de stabiele zijligging, verstikking/ verslikking en een bloeding. Instructeurs van het Rode Kruis zijn aanwezig om de deelnemers te begeleiden tijdens het aanleren van de EHBO-handelingen. Onafhankelijke stewards controleren of de wereldrecordpoging volgens de regels verloopt.

Noodsituaties

Iedereen (ouder dan 12 jaar) kan meedoen: het liefst mensen zonder enige kennis van EHBO. De recordpoging is namelijk niet alleen een bijzonder evenement, maar ook heel leerzaam. Het Rode Kruis wil dat iedereen eerste hulp kan verlenen. Met de recordpoging wil het Rode Kruis op een unieke manier het belang van EHBO onderstrepen en mensen motiveren om meer kennis tot zich te nemen over EHBO.

De hulporganisatie vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen bij letsel. In afgelegen gebieden of bij noodsituaties, zoals bij extreem weer, kettingbotsingen, explosies of aanslagen, kan het lang duren voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn. In dat soort gevallen kan het een extra complicatie zijn dat het mobiele netwerk overbelast is. Juist dan zijn gewonden afhankelijk van hulp van omstanders.