Bekende euthanasie-arts kiest nu zelf voor euthanasie

De nu 68-jarige Boesten, die tot aan zijn pensioen verbonden was aan de Stichting Levenseindekliniek, lijdt aan slokdarmkanker. “Ik was altijd de buitenstaander die even binnen mocht komen. Nu moet ik het zelf ondergaan”, vertelt hij in het Algemeen Dagblad.

De huisarts uit Langenboom lijdt aan slokdarmkanker en kiest voor euthanasie, “met een mooi afscheid van iedereen”. “Ik wil niet dood neervallen zoals mijn vader en mijn zus, of dement worden zoals mijn moeder. Ik wil dat de mensen zich mij kunnen herinneren zoals ik was, als opa, vader, huisarts, fietsfanaat, vol levenslust, en als hobbyende tuinman. Ik wil niet in een bed komen te liggen, compleet afhankelijk van anderen. In levende lijve afscheid nemen is beter dan wanneer ik overleden ben’’, vertelt de dokter in de krant.Een datum heeft dokter Boesten nog niet, maar verder is alles geregeld.