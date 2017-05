Aanhouding in onderzoek 'seks'-deurwaarder

'Seks'

De verdachte zal woensdag worden voorgeleid. Totaal hebben 11 vrouwen aangifte gedaan van seksueel contact en/of betast worden en/of oneerbare voorstellen door de man die inmiddels zelf ontslag heeft genomen als deurwaarder. Een en ander vond plaats in Limburg in de periode 2001-2016. Alle slachtoffers is Slachtofferhulp aangeboden.

'Undercover'

Daarnaast heeft de politie meer dan 30 getuigen in dit onderzoek gehoord. De praktijken van de deurwaarder zijn aan de orde geweest in een uitzending van het SBS-programma Undercover (19 februari) en tevens is er landelijke en regionale publiciteit over dit onderzoek geweest.

Het mailadres deurwaarder-limburg@politie.nl is nog in bedrijf en kan gebruikt worden als mensen over dit onderzoek nog iets willen melden. Natuurlijk kan ook telefonisch contact worden opgenomen via 0900-8844.