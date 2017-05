Melding man met AK-47 carpoolplaats A4 Nieuw-Vennep

Man aangehouden

De politie trof een leegstaande auto aan en is op zoek gegaan naar de man en trof hem in de directe omgeving aan. De man werd direct aangehouden en bleek niet in bezit van een vuurwapen. De man, 36 jaar en afkomstig uit Lisserbroek, vertelde dat het een nepvuurwapen betrof en dat hij dit kort daarvoor aan vrienden had gegeven die zich elders in een loods ophielden.

Drie mannen in loods

In de loods hield de politie drie mannen aan: een van hen was in bezit van een nep-AK-47. Deze drie mannen, afkomstig uit Lisse en Sassenheim en in de leeftijd van 21 t/m 35 jaar, werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft het nepwapen in beslag genomen. Het was nauwelijks van echt te onderscheiden. De politie heeft vervolgens proces-verbaal opgemaakt.