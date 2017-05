Eerste Kamer stemt over Oekraïneverdrag

Of het Oekraïneverdrag, het aangepaste associatieverdrag, door de Eerste Kamer komt, hangt af van de CDA-fractie, maar naar verwachting zal zij instemmen met het verdrag. Dit schrijft de Volkskrant dinsdag.

Positieve grondhouding

In het Oekraïneverdrag is de samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne vastgelegd. Voor het kabinet was het lange tijd onzeker of het aangepaste verdrag het zou halen, omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. En de CDA-fractie in de Tweede Kamer was tegen het voorstel. Maar het ziet ernaar uit dat het CDA in de Eerste Kamer het verdrag zal steunen. CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Eelco Brinkman zegt in de krant dat zijn fractie 'een positieve grondhouding heeft'.

Nederlanders stemden tegen Oekraïneverdrag

Als de partij nu in de Eerste Kamer toch voor stemt kan Nederland het verdrag alsnog ratificeren. Het Oekraïneverdrag werd ruim 13 maanden geleden door een meerderheid van de Nederlandse kiezers per referendum afgewezen.