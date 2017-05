Verbod op drug 4-Fluoramfetamine gaat donderdag 25 mei in

De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) is per 25 mei 2017 verboden.

De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) is per 25 mei 2017 verboden. De drug die in de vorm van een pil, capsule of poeder te verkrijgen is, kan leiden tot ernstige hoofdpijnen en schade aan de hart- en bloedvaten. Gebruik leidt in sommige gevallen zelfs tot een hersenbloeding. Dit maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit verbod is ingesteld op advies van de Coördinatiecommissie Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Deze adviseerde eind vorig jaar om 4-FA op Lijst I (harddrugs) van de Opiumwet te plaatsen. Daarmee wordt de productie, handel en verkoop van dit middel verboden. De commissie constateerde dat het gebruik van de drug vooral in het uitgaansleven aan populariteit wint en de drug makkelijk te verkrijgen is. Een zorgelijke ontwikkeling volgens staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) die het verbod samen met zijn collega van Veiligheid en Justitie heeft ingesteld.

Vanaf 25 mei staat 4-FA op lijst I van de Opiumwet en is het een hard drug. Vanaf deze datum staan ook de middelen alpha-PVP en acetylfentanyl op lijst I van de Opiumwet en Fenazepam op lijst II. Daarmee zijn al deze middelen verboden.