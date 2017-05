Nederland levert twee vliegtuigen in strijd tegen IS

Nog dit jaar zal de Nederlandse krijgsmacht twee vliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen om een bijdrage te leveren in de strijd tegen terreurbeweging IS in Irak en Syrië. Dit lieten de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie vandaag aan de Kamer weten.