Twee agenten gewond bij aanhouding

Rond 19.30 uur kregen agenten een melding van een beveiliger van het evenement. De 17-jarige Rijsbergenaar was door beveiligers van het terrein gezet vanwege alcoholgebruik. Hij reageerde agressief en schold de beveiligers uit. In de politiebus verzette hij zich hevig en voerde een scheldkanonnade af op de agenten. Hij trapte tegen het been van een agente waardoor zij een verwonding opliep. Een andere agente werd zo hard tegen haar hand geraakt dat zij voor behandeling naar de huisartsenpost moest. De agenten doen aangifte. Een 19-jarige omstander vond het nodig om zijn middelvinger op te steken naar de politie. Ook hij werd aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten voor verhoor.