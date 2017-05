Motorcrossers komen in actie om sluiting ''De Kuil'' IJmuiden te voorkomen

In IJmuiden is een petitie gestart tegen het grotendeels opheffen van motorcrossbaan bekend als ''De Kuil''.

De initiatiefnemers willen met de petitie zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om zo een vuist te kunnen maken tegen de voorgenomen plannen van de gemeente om er een proeftuin van te maken.

Energieleverancier Eneco Wind B.V. heeft onlangs van de gemeente Velsen goedkeuring verkregen voor de bouw van een windmeetkast op de crossbaan aan de Noordersluisweg in Velsen.

De crossbaan, beter bekend als 'De Kuil', wordt al jaren door menig auto- en motorsportliefhebber gebruikt als ''uitlaatklep''. Het terrein is ongeveer zo'n twee hectare groot, maar daar gaat nu een flink deel van op de schop om plaats te maken voor een proeftuin van Eneco tot grote schrik van de gebruikers.

Gelukkig blijft voorlopig nog ruim 1 hectare voor de liefhebbers bespaard, al wordt het wel dringen geblazen op de zandbulten die nog wel in een gedoogconstructie mogen blijven liggen. Gisteren was een aannemer al bezig met de voorbereiding om ruim baan te maken voor Eneco. Over zo'n twee weken zal men daadwerkelijk beginnen met het bouw klaarmaken van het terrein.

Motorsportliefhebber Frank van den Berg uit de Ronde Venen maakt zich ook zorgen over het verdwijnen van banen in Nederland, waaronder nu deels in Velsen/IJmuiden. ''Liefhebbers van auto- en motorsport hebben straks nergens meer een plekje om hun sport cq hobby uit te kunnen voeren. Wat je dan gaat krijgen, is dat er veel meer plekken komen waar illegaal gereden gaat worden.'' Van den Berg vraagt gemeenten eens te durven kijken naar hun beleid. ''Want niet elke Nederlander krijg je in het weekend thuis achter een computer geplakt''.

Ook BlikopNieuws.nl roept haar lezers die de motorsport een warm hart toedragen de petitie te ondertekenen zodat er ook in het westen nog wat voor de jeugd overblijft.