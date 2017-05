Morgen opnieuw tropisch warm

Het is zonnig en op veel plaatsen was het tropisch warm. De maximumtemperaturen liepen uiteen van ongeveer 27°C op de Wadden tot lokaal 33°C in Noord-Brabant en Limburg.

De kans op een bui is klein. De zuidoostelijke wind is matig en vlagerig. Van het zuidwesten uit draait de wind naar een westelijke richting en brengt verkoeling.

Komende nacht is het wisselend bewolkt en kan er een enkele bui voorkomen. De minimumtemperatuur ligt rond 18°C. De wind is zwak en komt uit een overwegend zuidwestelijke richting.

Zondag zijn er perioden met zon. In de ochtend kan er in het oosten een enkele (onweers)bui voorkomen, in de middag maakt het (uiterste) zuidoosten kans op een onweersbui, dan mogelijk met hagel en windstoten. Hoewel het iets minder warm wordt dan vandaag kan het in het zuidoosten toch nog tropisch worden met lokaal 30 graden. Elders liggen de middagtemperaturen tussen de 20°C langs de kust tot 26°C landinwaarts. De wind is eerst zwak zuidwestelijk, in de loop van de dag draait de wind naar west tot noordwest en wordt dan zwak tot matig.