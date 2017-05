Acteur John Wijdenbosch, zijn vrouw en kind op A6 verongelukt

Dat meldden diverse media op berichtgeving van het ANP.

Het voertuig werd vanochtend vroeg rond 09.00 uur door een passant opgemerkt. Hulpdiensten die snel ter plaatse waren konden weinig meer voor de slachtoffers betekenen. Duikers hebben de stoffelijke overschotten uit het water gehaald. Bekend is dat het voertuig van de snelweg is geraakt en meerdere malen over de kop is geslagen alvorens in het water tot stilstand kwam.

Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe het ongeluk is gebeurd. Morgenochtend wordt er een officiële verklaring uitgegeven. De politie is dringend op zoek naar ooggetuigen.

John Wijdenbosch (Paramaribo, 25 april 1973 – Lelystad, 29 mei 2017) was een Nederlandse acteur van Surinaamse afkomst. Hij was vooral bekend van zijn rol als Bjorn in de film en televisieserie Costa!