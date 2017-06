Drie tieners krijgen jeugddetentie voor verkrachting en aanranding van vrouw in auto

Drie minderjarige jongens hebben van de rechtbank in Rotterdam jeugddetentie opgelegd gekregen voor verkrachting, aanranding en beroving van een 35-jarige vrouw. De vrouw werd op de Bokelweg in Schiedam in haar eigen auto verkracht.

Het gaat in twee broers van 15 jaar en een mededader van 16 jaar. Ze krijgen vier tot zes maanden jeugddetentie. Alleen de hoofdverdachte, een jongen van 15 jaar, is veroordeeld voor verkrachting. Hij moet 125 dagen de cel in en krijgt een PIJ-maatregel. PIJ betekent plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, ook wel jeugd-tbs genoemd. Dit melden meerdere media donderdag.

Zijn tweelingbroer (15) en de derde verdachte (16) werden veroordeeld voor aanranding. De 15-jarige gaat voor een half jaar naar een jeugdgevangenis en heeft een voorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd gekregen. De 16-jarige jongen kreeg acht maanden jeugddetentie waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Het slachoffert van de verkrachting werd 's avonds rond 19.00 uur gevolgd vanaf het station Schiedam- Centrum naar haar auto op de Bokelweg. In de auto werd ze acht minuten lang misbruikt. Dit meldt het AD. De krant schrijft dat de Rotterdamse tweeling (15) behalve van bovengenoemd delict ook nog verdacht wordt van mishandeling van twee vrouwen en de aanranding van een vrouw op een fietspad.

De verkrachting van de vrouw in de auto gebeurde op 23 november, op de verjaardag van de tweeling. De jongens werden eind januari aangehouden na een uitzending van Opsporing Verzocht.