Acht jaar en tbs voor de dood van Jesse van Wierren

In haar pleidooi zei de officier van justitie dat moord niet kan worden bewezen, maar P. en G. hebben Jesse opzettelijk van het leven beroofd. Daarnaast zeggen beide spijt te hebben van het incident, maar dat is volgens de officier niet op te maken uit hun gedrag.

Tegen beide is tbs met dwangverpleging geëist omdat P. zwakbegaafd is en de kans op recidive groot wordt geacht door het OM. G. is naast haar zwakbegaafdheid verslaafd aan drank en drugs. Teven heeft ze kenmerken van borderline en lijdt ze aan een posttraumatische stressstoornis.