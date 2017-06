Fikse schade bij brand op recreatiepark in Echten

Door nog onbekende oorzaak was buiten brand ontstaan in één van de afval containers. Deze sloeg over naar het pand. Door een goede opschaling en snelle binnenaanval van de brandweerkorpsen De Wijk/Koekange ,Ruinen en Zuidwolde werd de brand en waterschade beperkt tot één zaal. Wat de rook met de overige afdelingen gedaan heeft is onbekend.