Dode aangetroffen in laboratorium Universiteit Utrecht

Maandagochtend vroeg is rond 08.45 uur op de Universiteit Utrecht in het Ornsteinlaboratorium van de faculteit Bètawetenschappen een dode aangetroffen. Dit heeft de Universiteit Utrecht maandag laten weten.

Gedeeltelijk ontruimd

De hulpdiensten brandweer, politie en ambulance zijn direct gealarmeerd en ter plaatse gekomen. Het gebouw is deels ontruimd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Informatiebijeenkomst medewerkers

Later in de ochtend is een bijeenkomst voor gebruikers van het Ornsteinlaboratorium georganiseerd om hen te informeren. 'Als meer bekend is over het incident, wordt dit door de Universiteit Utrecht bekendgemaakt', aldus de universiteit. Wanneer het hele gebouw weer vrijgegeven wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.