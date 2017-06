Verdachte plaatsen bom onder auto Martin Kok op vrije voeten

De man die verdacht wordt van het plaatsen van een bom onder de auto van ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok is weer op vrije voeten. De rechtbank in Amsterdam zegt dat er onvoldoende bewijs is dat hij de bom heeft geplaatst. Dit meldt het Parool.

Justitie verdenkt Anour B. uit Utrecht er van dat hij in juli vorig jaar een zeer sterke autobom had geplaatst onder de auto waar Kok op dat moment in reed. De Opel Corsa had hij geleed van zijn vader.

De bom werd gevonden door een toevallig passerende beroepsmilitair die de bom zag onder de auto die geparkeerd stond nabij restaurant Klein Kalfje aan de Amstel. Hier was Kok aan het dineren.

De verdenking op B. komt omdat er DNA van hem en nog een ander persoon is aangetroffen op de bom. Daarnaast zou de politie tips hebben gekregen waarin B. werd beschuldigd.