Jongetje bekneld met voet tussen trapper

De politie kreeg woensdagmiddag een melding van een beknelling aan de Bart Verhallenplein in Schiedam. Een jongetje was met zijn voet vast komen te zitten tussen de trapper van zijn fiets. De politie heeft met een betonschaar geprobeerd de trapper door te knippen maar dit was geen succes.