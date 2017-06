70 Procent Nederlanders vreest voor terreuraanslag

Vier op de tien volwassen Nederlanders denken dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland groot is. De kans zelf slachtoffer van een aanslag te worden, schat men lager in. Toch past een deel wel zijn of haar gedrag aan. Dit blijkt uit een enquête van het CBS in 2016 waarvan de resultaten vandaag worden gepubliceerd.

Bijna 70 procent van de volwassenen zegt zich wel eens zorgen te maken over een mogelijke terroristische aanslag in Nederland, 16 procent zegt deze zorgen zelfs vaak te hebben. Ondanks deze zorgen geeft slechts 4 procent van de volwassenen aan dat zij de kans groot achten zelf slachtoffer van terreur te worden. Bijna drie kwart denkt dat deze kans klein is.

Alert op verdachte personen

Bijna 4 op de 10 volwassenen geven aan in het dagelijkse leven alert te zijn in verband met een mogelijke terroristische aanslag. Zij zeggen vooral op verdachte personen of verdacht gedrag te letten, zoals zenuwachtig gedrag, of personen die rondhangen op plaatsen waar zij schijnbaar niet hoeven te zijn. Ook wordt specifiek gelet op mensen met grote rugzakken of koffers, en op mensen met een buitenlands uiterlijk. Daarnaast geeft een groot deel van de mensen aan dat zij in het algemeen meer om zich heen kijken, vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn zoals grote evenementen, treinstations, vliegvelden en winkelcentra. Verdachte situaties, zoals onbeheerde tassen of koffers, worden eveneens regelmatig in de gaten gehouden.

Mijden van vakantiebestemmingen

Een deel van de bevolking vertoont ook mijdgedrag. Het gaat dan vooral om vakantiebestemmingen die mensen graag zouden willen bezoeken. Bijna de helft van de volwassenen kiest er voor dit nu niet te doen in verband met de ervaren terreurdreiging. Vooral Turkije zegt men te mijden. In mindere mate wordt het reizen per vliegtuig en het bezoeken van bepaalde plaatsen in Nederland, zoals grote evenementen, vermeden. In beide gevallen gaat het om een groep van 7 procent die zegt dit niet meer te doen. Een kleine groep van 3 procent kiest er vanwege een mogelijke aanslag voor om niet met het openbaar vervoer te reizen.