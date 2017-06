Vijf personen aangehouden bij cokesmokkel

Vorige week is door de Belgisch douane een container uit Curaçao gecontroleerd en in de kokerbalken van de container kwam ruim 65 kilo cocaïne tevoorschijn. De bestemming van de container was Hoofddorp en de Nederlandse politie werd ingeschakeld.

Op dinsdag werd de container in België opgehaald en vervoerd naar Hoofddorp. Door de politie werd de container in de gaten gehouden en zag dat deze een loods werd ingereden. Toen de mannen in de loods de container openden stormden de agenten naar binnen. Vier mannen zijn direct aangehouden. In Amsterdam is een vijfde persoon in een hotel aangehouden.

De mannen uit Colombia, Amerika, Spanje en Nederland zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De drie buitenlandse verdachten zitten nog vast.