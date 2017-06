Stoffelijk overschot aangetroffen in Rijn bij Pannerden

De Waterpolitie heeft vrijdag tijdens een milieucontrole, een stoffelijk overschot aangetroffen in het water van de Rijn bij het Pannerdensch kanaal. Het onderzoek naar de toedracht van overlijden en de identiteit loopt in samenspel met de Duitse politie.

Het lichaam is naar het werkterrein van de afdeling Forensische Opsporing gebracht in Elst. Daar wordt sectie schouw verricht om eventueel te kunnen achterhalen wat de doodsoorzaak is geweest.

Op dit moment houdt de politie er rekening mee dat het gaat om een man die in Duitsland verbleef; bij het stoffelijk overschot werd een mobiel met Duitse sim-kaart aangetroffen. Het lichaam heeft meerdere dagen in het water gelegen, in de kleding werd een Bulgaars identiteitsbewijs gevonden. Met de Duitse politie is contact gelegd voor het verdere onderzoek; dit gebeurt vaker bij het aantreffen van een lichaam in het water in dit grensgebied.