Motorrijder overleden aan verwondingen na ongeval

Een motorrijder uit Maasbracht is zaterdagmiddag om het leven gekomen in het ziekenhuis. De man raakte gewond bij een ongeval met zijn motor op de Roerkade in Roermond.

Zaterdagmiddag rond 14.30 uur kwam de motorrijder op de Roerkade in Roermond ten val. Dit gebeurde nadat de motor in onbalans raakte tijdens een manoeuvre op de weg. De motor gleed door na de val en de bestuurder schoof tegen een paal. Hij raakte ernstig gewond. Zaterdagnamiddag is de 57-jarige man in het ziekenhuis van Maastricht aan zijn verwondingen overleden.