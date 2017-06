Politie schiet tijdens aanhouding in kelder kinderdagverblijf

Een 45-jarige man uit Amsterdam is vrijdag omstreeks 14.15 uur aangehouden op verdenking van brandstichting in een kelder van een kinderdagverblijf aan de Wingerdweg in Amsterdam Noord. Bij de aanhouding is door de politie geschoten. Niemand raakte hierbij gewond. De kinderen waren op dat moment al ondergebracht op een andere locatie

Rond 14.00 uur kwam op de gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulance een brandmelding binnen in de kelder van het kinderdagverblijf. Op het moment dat brandweer en politie ter plaatse kwamen waren de kinderen al door personeel en bedrijfshulpverlening van het kinderdagverblijf ondergebracht op een andere locatie.

In de kelder trof de politie de 45-jarige man aan die vermoedelijk de brand had gesticht. In verband met de dreigende situatie die ontstond is er door de politie een schot gelost. Niemand raakte daarbij gewond.

De brandweer had de kleine brand snel onder controle. De politie stelt een onderzoek in naar de brandstichting. De man staat bij de politie bekend als overlastgever. Bureau Veiligheid en Integriteit stelt een onderzoek in naar het schietincident. Dat is een standaard procedure.