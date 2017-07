'Verdwenen' leraar duikt weer op, examens moeten over

Een leraar van het ROC in Nieuwegein die ‘verdwenen’ was met 80 examens van geslaagde leerlingen heeft volgens het AD weer contact opgenomen met de school. De examens die hij in zijn bezit had blijven ongeldig en moeten worden overgedaan.

De school bevestigd dat er weer contact is geweest met de 65-jarige inval-leraar niet van de ene op de andere dag met de noorderzon vertrokken was. Met deze actie bracht hij de school en 80 leerlingen in de problemen.

De leraar had de verslagen van een mondeling examen in mei moeten inleveren. Zonder deze verslagen zijn de voldoendes van de examenkandidaten niets waard en zullen dus overgedaan moeten worden.

Het ROC wil niet ingaan op de vraag wat er mis is met de man. Een oom van de leraar liet eerder al weten dat de man overspannen was. De leraar wil zelf niet reageren. Dit in overleg met de school.