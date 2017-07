Megavangst hulpstoffen voor synthetische drugs

De politie heeft in een loods aan de Kroonstraat duizenden kilo’s hulpstoffen voor het maken van speed en XTC gevonden. Alles is in beslag genomen. Er zijn meerdere verdachten in beeld, maar de politie hield gisteren nog niemand aan.

Tijdens een controle van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, waarbij de politie assistentie verleende, werden 8850 kilo citroenzuur en 1000 liter mierenzuur gevonden. Dat zijn hulpstoffen die bij de productie van synthetische drugs gebruikt kunnen worden. De loods is vermoedelijk gebruikt als opslagplaats van waaruit drugslabs worden bevoorraad.

Waarde

Mieren- en citroenzuur zijn in deze hoeveelheden niet vrij verkrijgbaar en kunnen ook niet zomaar worden opgeslagen. Vermoedelijk is deze voorraad afkomstig van de zwarte markt. Daar heeft het een waarde van enkele tienduizenden euro’s. Als deze hulpstoffen gecombineerd worden met grondstoffen voor XTC of speed kunnen er honderdduizenden pillen mee gemaakt worden. Een exacte schatting is volgens deskundigen moeilijk te geven. De chemische stoffen zijn in beslag genomen en afgevoerd. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.