Zes arrestaties in onderzoek rookpotten PSV-stadion

Tijdens een actiedag van de recherche in Eindhoven werden dinsdagochtend in alle vroegte zes mannen gearresteerd. De aanhoudingen houden verband met het onderzoek naar het afsteken van meerdere rookpotten in het PSV-stadion tijdens de wedstrijd tegen Ajax op zondag 23 april 2017.

De politie startte die middag een uitgebreid onderzoek nadat in het stadion zes rookpotten werden afgestoken en een flink deel van het stadion zich vulde met zwarte rook. Tientallen bezoekers, waaronder kinderen, kregen door die rook last van ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn. Ook was sprake van angst en paniek. In totaal deden twaalf personen aangifte, maar het aantal supporters met klachten lag vele malen hoger.

Arrestaties

Onder meer aan de hand van duidelijke videobeelden kon de politie vanmorgen rond 7.00 uur zes aanhoudingen verrichten. Het gaat om mannen in de leeftijd van 25 tot 42 jaar uit Eindhoven, Nuenen en Waalre. Van dat gezelschap wordt een 27-jarige man uit Eindhoven ervan verdacht een coördinerende rol te hebben gespeeld bij de actie. Tijdens de wedstrijd werd al een 35-jarige man uit Eindhoven opgepakt. De man is inmiddels vrij, maar nog altijd verdachte in de zaak.

Enorme risico's

De politie en het Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op en wijzen op de enorme risico’s die zijn genomen door te potten af te steken in het volle stadion. Onder een deel van de supporters op de tribune ontstond er paniek, met alle risico’s van dien. Door de brandende rookpotten ging in het station verder automatisch op meerdere plekken het brandalarm af. Hulpdiensten gingen daarop massaal op weg naar het PSV-stadion, waardoor ze niet konden worden ingezet op andere plekken.

Vergoeden van schade

Dit soort gevolgen wordt door de politie en het Openbaar Ministerie meegewogen in het onderzoek, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar financiële gevolgen: "Gelet op de gedupeerde supporters in de zaak en de omvangrijke veroorzaakte financiële schade, werd vanmorgen bij de doorzoekingen in de woningen ook beslag gelegd op kostbare spullen en geld, om daarmee onder meer de geleden schade te kunnen vergoeden", zo laat het Openbaar Ministerie weten.

Analyse beeldmateriaal

De recherche heeft in het onderzoek tientallen uren besteed aan het bestuderen en analyseren van camerabeelden die op verschillende plekken in het stadion werden gemaakt. Daarbij werd nauw samengewerkt met PSV. Het belang van goede camerabeelden werd in dit onderzoek nog eens bewezen. Onder meer aan de hand van deze camerabeelden kwam namelijk het nu aangehouden zevental naar voren.

Nieuwe aanhoudingen

Op de beelden zijn echter nog andere personen te zien die mogelijk een rol hebben gehad in de verspreiding van de rookpotten. De politie houdt dan ook rekening met nieuwe aanhoudingen. Overwogen wordt om beelden van deze vooralsnog onbekende verdachten naar buiten te brengen en daarom roept de recherche betrokkenen op om zich zelf te melden bij de politie.

PSV geïnformeerd

De politie werkte in het onderzoek goed samen met PSV. De voetbalclub werd dinsdagochtend geïnformeerd over de aanhoudingen: "Het is heel mooi dat het onderzoek van de politie heeft geleid tot deze arrestaties. Wij vinden dat er in april echt grenzen zijn overschreden en zijn blij dat wij met onder meer onze camerabeelden een bijdrage hebben kunnen leveren aan het politieonderzoek", zo laat algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV weten in een reactie.