Politie zoekt beeldmateriaal en getuigen brand Diemen

De politie is op zoek naar beeldmateriaal van de brand die op woensdag 19 juli heeft gewoed in een flat aan de Rode Kruislaan. Ook wil de recherche graag met getuigen spreken.

In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 juli rond 03.30 uur woedde de brand in een woning van een flat aan de Rode Kruislaan. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de zaak. Het onderzoeksteam houdt rekening met brandstichting. In verband met dat sterke vermoeden heeft de politie een buurtonderzoek uitgevoerd en camerabeelden uit de omgeving veiliggesteld. Rechercheurs van de forensische opsporing hebben sporen veiliggesteld.

Gewonden

Bij de brand raakten mensen gewond. Vier van de gewonden moesten naar het ziekenhuis. Drie van hen lagen op donderdagochtend 20 juli nog in het ziekenhuis.

Dode

In de flat trof de politie het lichaam van een 27-jarige man aan. Het onderzoek naar doodsoorzaak van deze man loopt. Of de man overleden is door de brand is nog niet bekend.