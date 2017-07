Motorrijdster (49) in Groningse Enumatil omgekomen

Donderdagavond is in het Groningse Enumatil een 49-jarige vrouw omgekomen bij een eenzijdig verkeersongeval met de motor waar zij op reed in haar woonplaats. Dit heeft de politie donderdagavond bekendgemaakt.

Sloot

De vrouw reed op een motor over de Dorpsstraat en verloor door onbekende oorzaak de controle over haar voertuig. Ze kwam in een sloot tot stilstand en overleed aan de gevolgen van het ongeval.

Brandweerduiker

Het was na de melding niet duidelijk over de vrouw alleen op haar motor had gereden. Daarom werd door de brandweer in de sloot gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer. Er bleek geen tweede persoon bij het ongeval betrokken te zijn.

De politie maakt een registratie van het ongeval.