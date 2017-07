Gevaarlijke vrouw heeft taser en boksbeugel

Omstreeks 01.15 uur werd de politie getipt dat er in een café aan de Houttil een vrouw zat met een stroomstootwapen in haar handen. De politie controleerde de vrouw en zij bleek inderdaad een taser bij zich te hebben. Nadat de vrouw was overgebracht naar het politiebureau bleek zij ook nog een boksbeugel bij zich te hebben.

De politie nam de wapens in beslag. De vrouw heeft afstand gedaan van de taser en de boksbeugel en toestemming gegeven deze te vernietigen. Tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt.