Fipronil aangetroffen, eieren 4 pluimveebedrijven teruggehaald

Niet toegestaan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in de pluimveesector.

Eieren teruggeroepen

Bij 4 bedrijven is tevens een recall ingezet van hele eieren in het handelskanaal. In deze eieren is fipronil aangetroffen. 'Er is echter geen direct gevaar voor de volksgezondheid', aldus de NVWA.