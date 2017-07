Stapels oud papier en kunststof afzetpalen in brand in Boxtel

De brandweer is vrijdagnacht rond 05.00 uur uitgerukt voor een buitenbrand op hoek van de Hobbendonkseweg met de Sweelinclaan in Boxtel. Stapels oud papier en 3 kunststof afzetpalen stonden daar volledig in brand.