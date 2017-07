Twee aanhoudingen na inval woning Alkmaar

Na een melding van een verdachte situatie heeft een arrestatieteam van de politie een inval gedaan in een woning in Alkmaar. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Automatisch vuurwapen

Na een melding dat er iemand met een automatisch vuurwapen in de Monsieur Nolenstraat zou lopen, kwamen een groot aantal agenten op de been gehuld in kogelwerende vesten. De uitvalswegen van de stad werden in de gaten gehouden. Ook was een arrestatieteam opgeroepen.

Twee aanhoudingen

Het arrestatieteam heeft een inval gedaan in een woning aan de Monsieur Nolenstraat. Hier werd een persoon aangetroffen die is aangehouden. Buiten de woning is een tweede verdachte aangehouden.

Vuurwapen niet aangetroffen

Na de actie van het arrestatieteam heeft de politie een onderzoek gedaan in de woning. Hier is geen vuurwapen aangetroffen.