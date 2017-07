Drenthe opnieuw geplaagd met bijenziekte

In Exloo (provincie Drenthe) is opnieuw Amerikaans vuilbroed vastgesteld in het 3-kilometergebied rond een eerdere uitbraak op 9 juni. Amerikaans vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte en daarom wordt dit bijenvolk geruimd.

Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuw vervoersverbod van drie kilometer ingesteld, dat zojuist is ingegaan en tenminste 30 dagen duurt. De NVWA houdt toezicht op het vervoersverbod en controleert de bijenvolken die in dat gebied worden gehouden.

Behalve in Exloo, was op 9 juni de bijenziekte ook bij een bijenvolk van een imker in het nabijgelegen Weerdinge vastgesteld. Ook daar zijn bijenvolken in het 3-kilometergebied gecontroleerd, waarbij geen besmette volken zijn aangetroffen. Daarom is het destijds ingestelde vervoersverbod voor Weerdinge nu ingetrokken.

Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van de honingbij. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Paeni-bacillus larvae. De sporen van deze bacterie blijven lang kiemkrachtig en zijn resistent tegen hitte en uitdroging.