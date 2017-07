Man aangehouden op verdenking brandstichting flat Diemen

Een 24-jarige man uit Amsterdam die op 20 juli is aangehouden op verdenking van brandstichting in Diemen zit 14 dagen langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam vanmiddag besloten.

Direct na de brand in de nacht van woensdag 19 juli stelde de politie een onderzoek in en kon de verdachte snel worden aanhouden. Het OM verwijt de 24-jarige man uit Amsterdam brand te hebben gesticht in een flat aan de Rode Kruislaan in Diemen. Bij de brand kwam een persoon te overlijden en raakten andere personen gewond.

De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het OM zal om deze reden geen verdere mededelingen doen over de zaak. Vanwege de beperkingen is de aanhouding van de verdachte door de politie niet eerder gemeld.