Eenzijdig ongeval bij Eexterhalte in Eext

De man reed in zijn auto op de Stationstraat in Eext en wilde richting Rolde de Provinciale weg oprijden maar reed door nog onbekende oorzaak rechtdoor tegen een paal van een spoorwegovergang.

Eexterhalte

De paal is als een soort herinnering aan de spoorlijn Gieten /Rolde geplaatst op de plek die beter bekend is als Eexterhalte. De autobestuurder is door het ambulancepersoneel in de ambulance onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zijn auto liep forse schade op de door aanrijding.